Карен Хачанов: Здорово, что у меня есть возможность бороться с такими игроками, как Роджер, Рафа, Новак, Энди и дель Потро

Теннис 25 декабря 2018 18:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Россиянин Карен Хачанов рассказал о том, как на него повлияла победа на «Мастерсе» в Париже.

- Это был самый крупный успех, самый крупный титул в моей карьере. В Париже я обыграл четырех игроков топ-10. Я очень горжусь тем уровнем, который там показал. Надеюсь, это мотивирует меня на то, чтобы выигрывать больше титулов.

Здорово, что у меня есть возможность бороться с такими игроками, как Роджер, Рафа, Новак, Энди и дель Потро. Раньше я смотрел их матч, а теперь борюсь с ними на высочайшем уровне. Так что, конечно, было здорово обыграть Новака в финале в Париже.

Конечно, ожидания теперь будут выше. Будет определенное давление, но с ним нужно справляться. Нужно верить в себя, прогрессировать, становиться лучше как человек и как игрок. Надеюсь, такой подход позволит мне выйти на новый уровень, - заявил Хачанов.

Карен Хачанов занимает 11-ю строчку в рейтинге ATP.