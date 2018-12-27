Хачанов победил Тима и сыграет с Джоковичем на выставочном турнире в Абу-Даби

Теннис 27 декабря 2018 19:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, вышел в полуфинал выставочного турнира, проходящего в Абу-Даби.

В четвертьфинале Хачанов в двух сетах нанес поражение восьмой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Следующим соперником Хачанова станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Во втором полуфинале турнира в Абу-Даби встретятся испанец Рафаэль Надаль и Кевин Андерсон, представляющий ЮАР. Именно Андерсон является действующим чемпионом турнира в Абу-Даби.