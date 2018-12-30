Кудерметова обыграла Блинкову и вышла в основную сетку турнира в Шэньчжэне - Советский спорт
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Теннис30 декабря 2018 11:38Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Кудерметова обыграла Блинкову и вышла в основную сетку турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира WTA в Шэньчжэне (Китай).

В заключительной стадии квалификации Кудерметова нанесла поражение соотечественнице Анне Блинковой в трех партиях. Матч, продолжавшийся 1 час 57 минут, завершился со сеётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Помимо Кудерметовой в основную сетку турнира через квалификацию пробились Моника Никулеску (Румыния), Фан Йин Ксун (Китай) и Ивана Йорович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 000. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.

#кудерметова вероника#блинкова анна#wta
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