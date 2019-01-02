Стэн Вавринка: Хачанов прибавил с момента нашей последней встречи

Теннис 02 января 2019 10:10 Источник: ATP Автор: Спирин Дмитрий

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым 7:6 (9:7), 6:4 на старте турнира в Дохе.

«Это был отличный матч, отличный уровень. Я доволен своим межсезоньем. Работал усердно, чтобы понять, что рано или поздно эти усилия окупятся. Чувствую себя физически очень здорово.

Это был первый матч в 2019 году против соперника в хорошей форме.

Хачанов завоевал титул в Париже и прибавил с того момента, как я обыграл его в Санкт-Петербурге. Он играет лучше и выглядит увереннее. Пришлось отметить несколько тактических моментов и больше думать о своей игре», - цитирует Вавринку официальный сайт ATP.