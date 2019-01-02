Донской проиграл Карловичу во втором круге турнира в Пуне

Теннис 02 января 2019 15:25 Источник: «Советский спорт»

Российский теннисист Евгений Донской во втором круге турнира в индийской Пуне проиграл хорвату Иво Карловичу – 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась один час 13 минут, за это время россиянин (97-я ракетка мира) восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а у хорвата (100) 17 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Карлович вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет или с латвийцем Эрнестом Гулбисом, или с корейцем Хен Чоном.