Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где может сыграть с Рублевым

Теннис 02 января 2019 19:50 Источник: «Советский спорт»

Сербский теннисист Новак Джокович во втором круге турнира в катарской Дохе обыграл венгра Мартона Фучовича – 4:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась два часа три минуты, за это время первая ракетка мира пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

А у Фучовича (36-я ракетка мира) шесть эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Джокович вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия, 68) – Николоз Басилашвили (Грузия, 21).