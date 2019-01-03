Четвертьфинал Шарапова - Соболенко на турнире WTA в Китае перенесен

Четвертьфинальный матч турнира WTA в китайском Шэньчжэне между россиянкой Марией Шараповой и белоруской Ариной Соболенко перенесен на пятницу, 4 января, из-за дождя, сообщает пресс-служба турнира.
Встреча должна была состоятся 3 января, но из-за погодных условий перенесена на завтра.
Отметим, что встреча между российскими теннисистками Верой Звонаревой и Вероникой Кудерметовой был остановлен при счете 4:6, 0:0.
🤞🏻 for tomorrow. #shenzhenopen pic.twitter.com/Ty1PhPY2lV— Shenzhen Open (@ShenzhenOpenWTA) 3 января 2019 г.