Четвертьфинал Шарапова - Соболенко на турнире WTA в Китае перенесен - Советский спорт
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Теннис03 января 2019 15:31

Четвертьфинал Шарапова - Соболенко на турнире WTA в Китае перенесен

Четвертьфинальный матч турнира WTA в китайском Шэньчжэне между россиянкой Марией Шараповой и белоруской Ариной Соболенко перенесен на пятницу, 4 января, из-за дождя, сообщает пресс-служба турнира.

Встреча должна была состоятся 3 января, но из-за погодных условий перенесена на завтра.

Отметим, что встреча между российскими теннисистками Верой Звонаревой и Вероникой Кудерметовой был остановлен при счете 4:6, 0:0.

#шарапова мария#соболенко арина#wta
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