Шарапова не доиграла матч с Соболенко из-за травмы

Теннис 04 января 2019 09:58 Автор: Липкин Антон

Российская теннисистка завершила выступление на турнире в Шэньчжэне.

29-я ракетка мира Мария Шарапова выбыла из борьбы на турнире WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В ¼ финала 31-летняя российская теннисистка не смогла доиграть матч против первой сеяной Арины Соболенко из Белоруссии, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге.

При счете 1:6, 2:4 Шарапова снялась из-за травмы. Отметим, что по ходу матча она также брала медицинский тайм-аут.

В полуфинале соперником первой сеяной станет победитель матча Моника Никулеску (Румыния, Q) – Яфань Ван (Китай).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 750 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Мария Шарапова (Россия, 5) – 6:1, 4:2, отказ