Джокович проиграл Баутиста-Агуту в полуфинале турнира в Дохе

Теннис 04 января 2019 21:19 Источник: «Советский спорт»

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в полуфинале турнира в катарской Дохе обыграл серба Новака Джоковича со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась два часа 35 минут, за это время испанец (24-я ракетка мира) семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

А у первой ракетки мира девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Баутиста-Агут вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары Марко Чеккинато (Италия, 20) – Томаш Бердых (Чехия, 71).