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Теннис05 января 2019 11:45Автор: Липкин Антон

Соболенко завоевала титул в Шэньчжэне

Белорусская теннисистка выиграла первый турнир нового сезона.

13-я ракетка мира Арина Соболенко стала победителем турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В финале 20-летняя белорусская теннисистка нанесла поражение Элисон Риск из США, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 9 минут Соболенко завершила игру в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Таким образом, Соболенко завоевала свой первый титул в 2019 году и третий в карьере. Ранее она побеждала на турнирах в Нью-Хейвене и Ухане.

Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Элисон Риск (США) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

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