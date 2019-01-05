Соболенко завоевала титул в Шэньчжэне

Теннис 05 января 2019 11:45 Автор: Липкин Антон

Белорусская теннисистка выиграла первый турнир нового сезона.

13-я ракетка мира Арина Соболенко стала победителем турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне.

В финале 20-летняя белорусская теннисистка нанесла поражение Элисон Риск из США, которая занимает 62-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 9 минут Соболенко завершила игру в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Таким образом, Соболенко завоевала свой первый титул в 2019 году и третий в карьере. Ранее она побеждала на турнирах в Нью-Хейвене и Ухане.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 750 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) – Элисон Риск (США) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:3