Гергес и Андрееску вышли в финал турнира в Окленде - Советский спорт
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Теннис05 января 2019 12:58Автор: Липкин Антон

Гергес и Андрееску вышли в финал турнира в Окленде

Немецкая теннисистка будет защищать свой прошлогодний титул.

Стали известны финалистки турнира WTA ASB Classic в Окленде.

В первом полуфинале 14-я ракетка мира Юлия Гергес из Германии нанесла в двух сетах поражение Виктории Кужмовой из Словакии (6:1, 7:6 (8:6)).

Во втором матче 152-й номер мирового рейтинга Бьянка Андрееску из Канады была сильнее Се Су-Вэй из Тайвани (6:3, 6:3).

Отметим, что ранее на турнире в Окленде 18-летняя Андрееску выбила из борьбы Тимею Бабош, Каролин Возняцки и Винус Уильямс.

Добавим, что Гергес является действующей победительницей турнира.

Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала

Юлия Гергес (Германия, 2) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:1, 7:6 (8:6)
Бьянка Андрееску (Канада, Q) – Се Су-Вэй (Тайвань, 3) – 6:3, 6:3

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