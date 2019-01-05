Гергес и Андрееску вышли в финал турнира в Окленде

Теннис 05 января 2019 12:58 Автор: Липкин Антон

Немецкая теннисистка будет защищать свой прошлогодний титул.

Стали известны финалистки турнира WTA ASB Classic в Окленде.

В первом полуфинале 14-я ракетка мира Юлия Гергес из Германии нанесла в двух сетах поражение Виктории Кужмовой из Словакии (6:1, 7:6 (8:6)).

Во втором матче 152-й номер мирового рейтинга Бьянка Андрееску из Канады была сильнее Се Су-Вэй из Тайвани (6:3, 6:3).

Отметим, что ранее на турнире в Окленде 18-летняя Андрееску выбила из борьбы Тимею Бабош, Каролин Возняцки и Винус Уильямс.

Добавим, что Гергес является действующей победительницей турнира.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Юлия Гергес (Германия, 2) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:1, 7:6 (8:6)

Бьянка Андрееску (Канада, Q) – Се Су-Вэй (Тайвань, 3) – 6:3, 6:3