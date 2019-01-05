Гергес и Андрееску вышли в финал турнира в Окленде

Немецкая теннисистка будет защищать свой прошлогодний титул.
Стали известны финалистки турнира WTA ASB Classic в Окленде.
В первом полуфинале 14-я ракетка мира Юлия Гергес из Германии нанесла в двух сетах поражение Виктории Кужмовой из Словакии (6:1, 7:6 (8:6)).
Во втором матче 152-й номер мирового рейтинга Бьянка Андрееску из Канады была сильнее Се Су-Вэй из Тайвани (6:3, 6:3).
Отметим, что ранее на турнире в Окленде 18-летняя Андрееску выбила из борьбы Тимею Бабош, Каролин Возняцки и Винус Уильямс.
Добавим, что Гергес является действующей победительницей турнира.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Юлия Гергес (Германия, 2) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:1, 7:6 (8:6)
Бьянка Андрееску (Канада, Q) – Се Су-Вэй (Тайвань, 3) – 6:3, 6:3