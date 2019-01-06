Шарапова готова выступить на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис06 января 2019 12:08Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Шарапова готова выступить на турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на травму

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что Мария Шарапова сыграет на турнире.

«Мы находимся на связи с командой Марии, знаем, что в ее ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись. Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, ранее 31-летняя россиянка снялась с четвертьфинального матча турнира в китайском Шэньчжэне.

Для Шараповой турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 28 января по 3 февраля, станет первым в карьере.

#шарапова мария#wta#медведев александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта