Мария Шарапова: Надеюсь, мне удастся провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше

Теннис 06 января 2019 14:04 Источник: Tennis.com Автор: Сметанникова Дарья

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от 2019 года.

«В прошлом году меня преследовали травмы, из-за которых я пропустила много соревнований. Я сыграла только 11 турниров, — этого недостаточно. Надеюсь, мне удастся провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше.

Всегда есть поколение, которое придет и займет ваше место. Это эволюция, она касается не только тенниса, но и всей жизни в целом. Я думаю, это прекрасно, ведь вы что-то делаете на протяжении многих лет, прилагаете много усилий. И созданное вами наследие потом вдохновляет множество других людей», - цитирует Шарапову Tennis World USA.

Ранее стало известно, что 31-летняя теннисистка примет участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет с 28 января по 3 февраля.