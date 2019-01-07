Звонарева вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Теннис 07 января 2019 10:34 Источник: WTA Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 7 января, официальный сайт WTA опубликовал обновленную версию рейтинга организации.

Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 10-ю позицию в списке, а ее соотечественница Вера Звонарева, вернулась в топ-100, поднявшись со 109-го места на 95-е.

Рейтинг WTA

Версия от 7 января

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6641

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5436

4 (5). Наоми Осака (Япония) – 5270

5 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023

6 (4). Элина Свитолина (Украина) – 4940

7 (8). Каролина Плишкова – 4750

8 (7). Петра Квитова (обе — Чехия) – 4630

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4360

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3415

...30 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1552

...42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160

...57 (57). Екатерина Макарова (Россия) – 972

...68 (71). Евгения Родина (Россия) – 826

...72 (73). Екатерина Александрова (Россия) – 803

...90 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 673

91 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) – 662

...95 (109). Вера Звонарева (Россия) – 643

96 (95). Анна Блинкова (Россия) – 639