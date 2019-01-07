Звонарева вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Сегодня, 7 января, официальный сайт WTA опубликовал обновленную версию рейтинга организации.
Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 10-ю позицию в списке, а ее соотечественница Вера Звонарева, вернулась в топ-100, поднявшись со 109-го места на 95-е.
Рейтинг WTA
Версия от 7 января
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6641
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 5875
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) – 5436
4 (5). Наоми Осака (Япония) – 5270
5 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023
6 (4). Элина Свитолина (Украина) – 4940
7 (8). Каролина Плишкова – 4750
8 (7). Петра Квитова (обе — Чехия) – 4630
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4360
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 3415
...30 (29). Мария Шарапова (Россия) – 1552
...42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1160
...57 (57). Екатерина Макарова (Россия) – 972
...68 (71). Евгения Родина (Россия) – 826
...72 (73). Екатерина Александрова (Россия) – 803
...90 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 673
91 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) – 662
...95 (109). Вера Звонарева (Россия) – 643
96 (95). Анна Блинкова (Россия) – 639