Медведев сохранил 16-е место в рейтинге ATP

Сегодня, 7 января, официальный сайт ATP опубликовал обновленную версию рейтинга организации.
Россиянин Даниил Медведев сохранил 16-ю позицию в списке. В его активе 2037 очков. На прошлой неделе он дошел до финала турнира в австралийском Брисбене, где проиграл японцу Кею Нисикори.
Другой россиянин Карен Хачанов, набрав 2835 баллов, сохранил 11-ю позицию, а его соотечественник Андрей Рублев опустился с 68-го на 84-е место (655). Еще один представитель РФ Евгений Донской поднялся на две строчки и занимает 95-е место (599).
Рейтинг ATP
Версия от 7 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3750
10 (10). Джон Иснер (США) – 3155
11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2835
...16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2037
...84 (68). Андрей Рублев (Россия) – 655
...95 (97). Евгений Донской (Россия) – 599