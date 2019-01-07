Медведев сохранил 16-е место в рейтинге ATP

Теннис 07 января 2019 11:32 Источник: ATP Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 7 января, официальный сайт ATP опубликовал обновленную версию рейтинга организации.

Россиянин Даниил Медведев сохранил 16-ю позицию в списке. В его активе 2037 очков. На прошлой неделе он дошел до финала турнира в австралийском Брисбене, где проиграл японцу Кею Нисикори.

Другой россиянин Карен Хачанов, набрав 2835 баллов, сохранил 11-ю позицию, а его соотечественник Андрей Рублев опустился с 68-го на 84-е место (655). Еще один представитель РФ Евгений Донской поднялся на две строчки и занимает 95-е место (599).

Рейтинг ATP

Версия от 7 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3750

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

11 (11). Карен Хачанов (Россия) – 2835

...16 (16). Даниил Медведев (Россия) – 2037

...84 (68). Андрей Рублев (Россия) – 655

...95 (97). Евгений Донской (Россия) – 599