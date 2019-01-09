Рублев уступил японцу Нисиоке и покинул турнир в Сиднее

Теннис 09 января 2019 07:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч долларов.

Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв японцу Йосихито Нисиоке.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 1:6, а ее продолжительность составила 64 минуты.

В активе 21-летнего уроженца Москвы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 23-летний Нисиока подал навылет 1 раз, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.

Таким образом, в 1/4 финала турнира Нисиока сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).