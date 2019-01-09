Генеральный директор St.Petersburg Ladies Trophy: Мармеладинка турнира – это Шарапова - Советский спорт
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Теннис09 января 2019 15:58Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Генеральный директор St.Petersburg Ladies Trophy: Мармеладинка турнира – это Шарапова

Генеральный директор St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о составе участниц турнира, который пройдет с 26 января по 3 февраля.

«В этом году у нас звездный состав, три игрока из первой десятки: чешка Петра Квитова, которая едет защищать свой титул, Кики Бертенс из Нидерландов, наша Дарья Касаткина, которая восхождение к высотам тенниса начала в Петербурге. Сыграют Анастасия Павлюченкова, Кристина Младенович.

«Мармеладинка» турнира — это Мария Шарапова. Она сыграет в турнире, а мы беспокоились за ее повреждение, полученное в Китае», - приводит слова Медведева «Р-Спорт».

Напомним, ранее 31-летняя россиянка снялась с четвертьфинального матча турнира в китайском Шэньчжэне.

Для Шараповой турнир St. Petersburg Ladies Trophy станет первым в карьере.

#медведев александр#шарапова мария#рейтинг wta#St. Petersburg Ladies Trophy-2018
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