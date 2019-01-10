Испанская полиция задержала армянскую банду по делу о договорных теннисных матчах - Советский спорт
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Теннис10 января 2019 16:10Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Испанская полиция задержала армянскую банду по делу о договорных теннисных матчах

Гражданская гвардия Испании сообщила, что задержана группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей.

Сообщается, что в банду входили выходцы из Армении. Задержаны 15 человек, расследование ведется в отношении еще 68 человек.

Отмечается, что среди 83 человек – 28 профессиональных спортсменов, играющие в категориях ITF Futures и Challenger, с которыми связывались члены группировки, заранее договариваясь с ними о результате игр. Один из задержанных принимал участие в Открытом чемпионате США – 2018 года.

В ходе обысков по 11 адресам подозреваемых, были изъято более 200 тыс. долларов, оружие, несколько роскошных автомобилей и большое количество документов. Кроме того, было заморожено 42 банковских счета, наложен арест на объекты недвижимости.

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