Стал известен состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против Швейцарии

Теннис 10 января 2019 17:12 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против сборной Швейцарии.

«Против швейцарцев за нас сыграют Хачанов и Медведев, они на ходу и в хорошей форме. Также в команде Рублев и Донской. Все они сыграют на стартующем Открытом чемпионате Австралии. Туда полетел Игорь Куницын, он будет следить за ребятами, сообщать нам все новости», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сборные России и Швейцарии сыграют 1 и 2 февраля в швейцарском Биле. Победитель противостояния попадет в финальный турнир Кубка Дэвиса 2019 года, который пройдет в Мадриде.