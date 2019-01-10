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Теннис10 января 2019 17:12Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против Швейцарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против сборной Швейцарии.

«Против швейцарцев за нас сыграют Хачанов и Медведев, они на ходу и в хорошей форме. Также в команде Рублев и Донской. Все они сыграют на стартующем Открытом чемпионате Австралии. Туда полетел Игорь Куницын, он будет следить за ребятами, сообщать нам все новости», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сборные России и Швейцарии сыграют 1 и 2 февраля в швейцарском Биле. Победитель противостояния попадет в финальный турнир Кубка Дэвиса 2019 года, который пройдет в Мадриде.

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