Маррэй расплакался, объявляя о завершении карьеры (видео)

Теннис 11 января 2019 14:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Британский теннисист Энди Маррэй сообщил о намерении завершить спортивную карьеру.

31-летний британец принял решение завершить карьеру в этом году в связи с травмой бедра, из-за которой он испытывает сильные боли.

На пресс-конференции, на которой Маррэй объявил о своем решении, теннисист не смог сдержать слез и был вынужден покинуть на время зал.

Отметим, что Маррэй выступит на Открытом чемпионате Австралии-2019, где в первом круге сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.