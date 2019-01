Маррэй расплакался, объявляя о завершении карьеры (видео)

31-летний британец принял решение завершить карьеру в этом году в связи с травмой бедра, из-за которой он испытывает сильные боли.

На пресс-конференции, на которой Маррэй объявил о своем решении, теннисист не смог сдержать слез и был вынужден покинуть на время зал.

Отметим, что Маррэй выступит на Открытом чемпионате Австралии-2019, где в первом круге сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

The start to Andy Murray's press conference was very emotional 😢 pic.twitter.com/hObwoj71uo