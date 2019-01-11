Квитова обыграла Саснович и вышла в финал турнира в Сиднее, где сыграет с Барти - Советский спорт
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Теннис11 января 2019 17:07Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Квитова обыграла Саснович и вышла в финал турнира в Сиднее, где сыграет с Барти

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в финал турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 823 тысяч долларов.

В полуфинале турнира Квитова обыграла белорусскую теннисистку Александру Саснович со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 5 минут.

Чешка дважды подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У Саснович на счету два эйса, пять двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале турнира в Сиднее Квитова сыграет с австралийкой Эшли Барти.

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