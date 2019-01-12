Сандгрен выиграл свой первый турнир в 27 лет

Американец победил в Окленде.
63-я ракетка мира Теннис Сандгрен стал победителем турнира ATP ASB Classic в Окленде.
27-летний американец в финале нанес поражение британцу Кэмерону Норри, который занимает 93-е место в мировом рейтинге и получил от организаторов wild card.
Финал продолжался 1 час 18 минут и завершился победой Сандгрена в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.
Таким образом, Сандгрен завоевал свой первый титул в карьере на турнирах ATP.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Теннис Сандгрен (США) – Кэмерон Норри (Великобритания, WC) – 6:4, 6:2