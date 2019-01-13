Квитова поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Теннис 13 января 2019 11:32 Источник: WTA Автор: Сметанникова Дарья

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.

Чешская теннисистка Петра Квитова поднялась с восьмого на шестое место в рейтинге WTA.

Напомним, Квитова стала победительницей турнира в Сиднее (Австралия), обыграв в финале австралийку Эшли Барти.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина, располагающаяся на десятой позиции.

Рейтинг WTA

Версия от 14 января

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6642 очков

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5505

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270

5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

...30 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1552

...44 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

...60 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 918

...69 (68). Евгения Родина (Россия) — 826

...74 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 803

...89 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 674

90 (96). Анна Блинкова (Россия) — 669

91 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662

...96 (95). Вера Звонарева (Россия) — 635