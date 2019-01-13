Квитова поднялась на шестое место в рейтинге WTA - Советский спорт
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Теннис13 января 2019 11:32Источник: WTAАвтор: Сметанникова Дарья

Квитова поднялась на шестое место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.

Чешская теннисистка Петра Квитова поднялась с восьмого на шестое место в рейтинге WTA.

Напомним, Квитова стала победительницей турнира в Сиднее (Австралия), обыграв в финале австралийку Эшли Барти.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина, располагающаяся на десятой позиции.

Рейтинг WTA
Версия от 14 января

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6642 очков
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) — 5505
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270
5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415
...30 (30). Мария Шарапова (Россия) — 1552
...44 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160
...60 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 918
...69 (68). Евгения Родина (Россия) — 826
...74 (72). Екатерина Александрова (Россия) — 803
...89 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 674
90 (96). Анна Блинкова (Россия) — 669
91 (91). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662
...96 (95). Вера Звонарева (Россия) — 635

#квитова петра#рейтинг wta#wta
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