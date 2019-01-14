Макарова потерпела поражение на старте Australian Open

Теннис 14 января 2019 08:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Мельбурне.

Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила Кэти Боултер в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу спортсменки из Великобритании.

За 2 часа 24 минуты Боултер подала навылет 6 раз, заработала 53 виннера, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. В активе Макаровой 3 эйса, 16 виннеров, 5 двойных и 36 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Боултер сыграет против Арины Соболенко, которая в первом раунде обыграла еще одну россиянку – Анну Калинскую.

Мельбурн. Australian Open-2019

Женщины

Первый круг

Кэти Боултер (Великобритания) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)