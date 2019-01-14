Макарова потерпела поражение на старте Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис14 января 2019 08:54Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Макарова потерпела поражение на старте Australian Open

Встреча прошла в Мельбурне.

Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила Кэти Боултер в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу спортсменки из Великобритании.

За 2 часа 24 минуты Боултер подала навылет 6 раз, заработала 53 виннера, совершила 4 двойные и 44 невынужденные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. В активе Макаровой 3 эйса, 16 виннеров, 5 двойных и 36 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Боултер сыграет против Арины Соболенко, которая в первом раунде обыграла еще одну россиянку – Анну Калинскую.

Мельбурн. Australian Open-2019
Женщины
Первый круг

Кэти Боултер (Великобритания) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)

#макарова екатерина#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта