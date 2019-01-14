Надаль разбудил журналиста на пресс-конференции

Теннис 14 января 2019 11:40 Источник: «Газета.Ru» Автор: Спирин Дмитрий

Итальянский журналист Убальдо Сканагатта уснул во время пресс-конференции испанца Рафаэля Надаля после победы над австралийцем Джеймсом Даквортом в первом круге Australian Open.

Об этом сообщает "Газета.ру".

«Сегодня было не очень интересно. Я понимаю, ты закрыл глаза, чтобы лучше воспринимать мои слова», — сказал теннисист.

Встреча между Надалем и Даквортом завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:5 в пользу испанца.