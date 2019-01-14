Карен Хачанов: Гойовчик бил сильно, мне пришлось думать о своей подаче и ждать шансов - Советский спорт
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Теннис14 января 2019 20:28Источник: Gotennis.ru

Карен Хачанов: Гойовчик бил сильно, мне пришлось думать о своей подаче и ждать шансов

Российский теннисист Карен Хачанов – о выходе во второй круг Australian Open.

– Нужно найти ритм и прибавлять. Отдаю должное сопернику, он очень опасен на таком покрытии. Он бил очень сильно, и мне пришлось думать о своей подаче и ждать шансов.

На этом корте намного сложнее предавать крутить мяч, но это и не нужно, потому что тогда соперник будет бить быстрее. Важно диктовать темп, быть лидером атаки. Тогда все получится.

Если ты играешь с вращением, то с него очень легко пробить агрессивно. И как только соперник меняет направление, ты уже в обороне. Для меня это не лучший вариант, – приводит слова Хачанова Gotennis.ru.

Напомним, на старте турнира Хачанов за два часа 28 минут переиграл немца Птера Гойовчика – 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

#atp#australian open#хачанов карен#гойовчик питер
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