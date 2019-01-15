Симона Халеп: Я не сдавалась, поэтому победила Канепи

Теннис 15 января 2019 16:45 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Румынская теннисистка выиграла свой первый матч с августа прошлого года.

Первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над Кайей Канепи из Эстонии (6:7 (2:7), 6:4, 6:2) в матче первого круга турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Отметим, что 27-летняя румынская теннисистка проиграла Канепи в первом круге US Open прошлого сезона.

«Не хочу вспоминать тот матч, – пошутила Халеп после выхода во второй круг в Австралии. – Игра получилась непростой. Я знала, что мне необходимо делать. Понимала, что она крайне непростой соперник. Мне нужно было сохранять силу в ногах и веру в то, что я могу победить. Я не сдавалась, что было очень важно сегодня. Думаю, по этой причине я выиграла.

Это победа придаст мне уверенности, потому что играть с Кайей непросто. Мы провели отличный матч. Думаю, для первого раунда мы обе показали действительно хороший теннис. Жребий получился сложным, и для меня было важно победить с учетом того, что я не очень уверенно себя чувствовала перед турниром.

После Цинциннати (август 2018 года) у меня не было ни одного выигранного матча. Так что это отличный день для меня».

Во втором круге соперницей Халеп станет София Кенин из США, которая выбила из борьбы Веронику Кудерметову из России.