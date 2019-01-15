Эжени Бушар: Не хочу возносить Серену – мне все-таки играть с ней через день

Теннис 15 января 2019 17:38 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

Канадская теннисистка вышла во второй круг Australian Open, где встретится с Сереной Уильямс.

79-я ракетка мира Эжени Бушар после выхода во второй круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне рассказала о том, что ее восхищает в американке Серене Уильямс.

«Вообще-то это длинный список, – приводит слова 24-летней канадской теннисистки официальный сайт турнира. – Мне кажется, она величайшая в истории. Так что здорово, что я смогу выйти на один корт с ней и сравнить себя с одним из лучших игроков.

Она сейчас в первой двадцатке рейтинга, но для меня она всегда номер один. Я восхищаюсь ее длинной карьерой, тем, как долго она доминирует, как часто возвращалась после травм, беременности и так далее. Не хочу, правда, говорить о ней слишком много и возносить ее на пьедестал – все-таки через день мне играть с ней. Но я ее люблю».

Напомним, в первом круге Бушар нанесла поражение Шуай Пэн из Китая (6:2, 6:1).