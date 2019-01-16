Хачанов победил Нишиоку во втором круге Australian Open

Все три сета закончились со счетом 6:3.
11-я ракетка мира Карен Хачанов одержал вторую победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
В 1/32 финала 22-летний российский теннисист нанес поражение Йошихито Нишиоке из Японии, который занимает 69-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 2 минуты он завершил в свою пользу все три сета со счетом 6:3.
Таким образом, Хачанов впервые в своей карьере вышел в третий круг Australian Open, где теперь сыграет с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – Джон Миллман (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Карен Хачанов (Россия, 10) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:3, 6:3, 6:3