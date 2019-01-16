Квитова вышла в третий круг Australian Open

Теннис 16 января 2019 12:08 Автор: Липкин Антон

Ее следующей соперницей станет Бенчич.

Шестая ракетка мира Петра Квитова пробилась в третий круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/32 финала 28-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Ирине Бегу из Румынии, которая занимает 70-е место в мировом рейтинге. За 69 минут Квитова завершила матч в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Ее следующей соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии. 49-я ракетка мира за 2 часа 45 минут обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (7:5, 4:6, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Петра Квитова (Чехия, 8) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:5, 4:6, 6:2