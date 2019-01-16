Квитова вышла в третий круг Australian Open

Ее следующей соперницей станет Бенчич.
Шестая ракетка мира Петра Квитова пробилась в третий круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
В 1/32 финала 28-летняя чешская теннисистка нанесла поражение Ирине Бегу из Румынии, которая занимает 70-е место в мировом рейтинге. За 69 минут Квитова завершила матч в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.
Ее следующей соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии. 49-я ракетка мира за 2 часа 45 минут обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана (7:5, 4:6, 6:2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Петра Квитова (Чехия, 8) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:1, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 7:5, 4:6, 6:2