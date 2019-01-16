Арина Соболенко: Заслуга Турсунова в моих успехах составляет 90%

Теннис 16 января 2019 13:45 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла британку Кэйти Бултер (6:3, 6:4) и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соболенко прокомментировала свое выступление на Australian Open.

«Игра на «Большом шлеме» — это всегда нечто особенное. Я очень счастлива выиграть этот матч и пробиться в третий раунд. Кэйти отлично сыграла, я, на самом деле, тоже. Это был действительно хороший матч.

Когда я начала работать с Дмитрием Турсуновым, изменилось очень многое. Он — отличный тренер и его заслуга в моих успехах составляет 90%. Я очень рада, что работаю с ним.

Раньше я просто лупила по мячу, но Дмитрий объяснил мне, что не нужно вкладывать максимум сил в каждый удар. Вообще мы работаем с ним над многими игровыми аспектами», - приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

В третьем круге Australian Open Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой.