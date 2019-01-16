Баутиста-Агут обыграл Миллмана и вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Хачановым

Теннис 16 января 2019 14:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Определился соперник россиянина Карена Хачанов в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут во втором круге турнира обыграл австралийца Джона Миллмана со счетом 6:3, 6:1, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту. В активе победителя 10 подач навылет, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 17. У Миллмана 12 эйсов, три двойные ошибки и три брейка из девяти.

В третьем круге Australian Open Баутиста-Агут сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который ранее обыграл японца Йосихито Нишиоки.