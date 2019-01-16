Надаль в трех партиях обыграл Эбдена во втором круге Australian Open

Теннис 16 января 2019 15:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во втором круге вторая ракетка мира обыграл австралийского теннисиста Мэттью Эбдена со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 58 минут. На счету Надаля шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из девяти. У его соперника семь эйсов и три двойные ошибки.

Соперником Надаля в третьем круге Australian Open будет победитель пары Алекс де Минор (Австралия) — Генри Лааксонен (Швейцария).