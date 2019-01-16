Карен Хачанов: Доволен результатом и игрой с Нишиоки

Теннис 16 января 2019 16:27 Источник: Eurosport Автор: Сметанникова Дарья

11-я ракетка мира Карен Хачанов одержал вторую победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/32 финала 22-летний российский теннисист нанес поражение Йошихито Нишиоке из Японии, который занимает 69-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 2 минуты он завершил в свою пользу все три сета со счетом 6:3.

«Первые два матча на турнире сильно отличаются друг от друга. Гоёвчик сильно и плоско бил, а Нисиока бегает и возвращает много мячей. Сегодня в какой-то степени было полегче, потому что именно я вел игру и многое зависело от моей атаки. В принципе я доволен и результатом и игрой.

Конечно же я изучаю статистику своих матчей. Иногда она не совсем отражает ход матча, но в целом интересно знать основные показатели — процент первой подачи, процент выигрыша первой и второй подач.

Болельщики часто кричали «Нисиока»? Приятно, что они за него болели, но внимания я на них не обращал. Можно с ними договориться, чтобы они в следующем матче кричали «Карен, Карен», - сказал Хачанов в интервью Eurosport.

В третьем круге Australian Open Хачанов сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.