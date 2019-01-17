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Теннис17 января 2019 14:39Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Серена Уильямс обыграла Бушар и вышла на Ястремскую

Для выхода в третий круг Australian Open американке хватило 70 минут.

16-я ракетка мира Серена Уильямс вышла в третий круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/32 финала 37-летняя американская теннисистка нанесла поражение Эжени Бушар из Канады, которая занимает 79-е место в мировом рейтинге. За 1 час 10 минут Уильямс-младшая выиграла два сета с одинаковым счетом 6:2.

Ее следующей соперницей станет 18-летняя Даяна Ястремская из Украины. 57-я ракетка мира, дебютировавшая на Australian Open, выбила из борьбы 23-ю сеяную Карлу Суарес-Наварро из Испании (6:3, 3:6, 6:1).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/32 финала

Серена Уильямс (США, 16) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 6:2
Даяна Ястремская (Украина) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:3, 3:6, 6:1

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