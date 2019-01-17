Зверев в пятисетовом матче победил Шарди и вышел в третий круг Australian Open

Теннис 17 января 2019 16:27 Автор: Липкин Антон

Матч продолжался 3 часа 46 минут.

Четвертая ракетка мира Александр Зверев одержал свою вторую победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/32 финала 21-летний немецкий теннисист нанес поражение Жереми Шарди из Франции, который занимает 36-е место в мировом рейтинге. Зверев выиграл первые два сета, но французу удалось сравнять счет. В итоге матч затянулся почти на четыре часа и завершился победой немца в пяти сетах (7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1).

Зверев вышел в третий круг, повторив свой результат в Мельбурне двух предыдущих сезонов. Его следующим соперником станет австралиец Алекс Болт, выбивший из борьбы другого француза – 29-го сеяного Жиля Симона (2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

1/32 финала

Александр Зверев (Германия, 4) – Жереми Шарди (Франция) – 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:1

Алекс Болт (Австралия, WC) – Жиль Симон (Франция, 29) – 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4