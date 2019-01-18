Стивенс победила Мартич и вышла на Павлюченкову

Теннис 18 января 2019 11:00 Автор: Липкин Антон

Американка одержала третью победу на Australian Open.

Пятая ракетка мира Слоан Стивенс пробилась в четвертый круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/16 финала 25-летняя американская теннисистка нанесла поражение Петре Мартич из Хорватии, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Ровно за два часа Стивенс выиграла на двух тай-брейках со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Ее следующей соперницей станет Анастасия Павлюченкова из России, которая ранее в пятницу победила Александру Саснович из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/16 финала

Слоан Стивенс (США, 5) – Петра Мартич (Хорватия, 31) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)