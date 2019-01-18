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Теннис18 января 2019 11:00Автор: Липкин Антон

Стивенс победила Мартич и вышла на Павлюченкову

Американка одержала третью победу на Australian Open.

Пятая ракетка мира Слоан Стивенс пробилась в четвертый круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/16 финала 25-летняя американская теннисистка нанесла поражение Петре Мартич из Хорватии, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Ровно за два часа Стивенс выиграла на двух тай-брейках со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

Ее следующей соперницей станет Анастасия Павлюченкова из России, которая ранее в пятницу победила Александру Саснович из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/16 финала

Слоан Стивенс (США, 5) – Петра Мартич (Хорватия, 31) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

#wta#australian open#стивенс слоан#мартич петра
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