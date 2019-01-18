Стивенс победила Мартич и вышла на Павлюченкову

Американка одержала третью победу на Australian Open.
Пятая ракетка мира Слоан Стивенс пробилась в четвертый круг первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.
В 1/16 финала 25-летняя американская теннисистка нанесла поражение Петре Мартич из Хорватии, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Ровно за два часа Стивенс выиграла на двух тай-брейках со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).
Ее следующей соперницей станет Анастасия Павлюченкова из России, которая ранее в пятницу победила Александру Саснович из Белоруссии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/16 финала
Слоан Стивенс (США, 5) – Петра Мартич (Хорватия, 31) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)