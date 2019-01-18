Гарсия проиграла Коллинс в третьем круге Australian Open - Советский спорт
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Теннис18 января 2019 14:54Автор: Липкин Антон

Гарсия проиграла Коллинс в третьем круге Australian Open

До этого турнира у американки не было ни одного выигранного матча на турнирах «Большого шлема».

35-я ракетка мира Даниэль Коллинс вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/16 финала 25-летняя американская теннисистка нанесла поражение Каролин Гарсии из Франции, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. За 1 час 3 минуты Коллинс оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Отметим, что до нынешнего турнира она не выиграла ни одного матча в основной сетке турниров «Большого шлема».

Следующей соперницей Коллинс станет победитель пары Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Анжелик Кербер (Германия, 2).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/16 финала

Даниэль Коллинс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 19) – 6:3, 6:2

#wta#australian open#коллинс даниэль#гарсия каролин
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