Гарсия проиграла Коллинс в третьем круге Australian Open

Теннис 18 января 2019 14:54 Автор: Липкин Антон

До этого турнира у американки не было ни одного выигранного матча на турнирах «Большого шлема».

35-я ракетка мира Даниэль Коллинс вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/16 финала 25-летняя американская теннисистка нанесла поражение Каролин Гарсии из Франции, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. За 1 час 3 минуты Коллинс оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Отметим, что до нынешнего турнира она не выиграла ни одного матча в основной сетке турниров «Большого шлема».

Следующей соперницей Коллинс станет победитель пары Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Анжелик Кербер (Германия, 2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/16 финала

Даниэль Коллинс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 19) – 6:3, 6:2