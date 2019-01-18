Кербер отдала Биррелл лишь один гейм и вышла в четвертый круг Australian Open

Теннис 18 января 2019 16:10 Автор: Липкин Антон

Следующей соперницей немки станет Коллинс.

Вторая ракетка мира Анжелик Кербер одержала третью победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/16 финала 31-летняя немецкая теннисистка за 58 минут нанесла поражение Кимберли Биррелл из Австралии, отдав сопернице лишь один гейм (6:1, 6:0).

Следующей соперницей Кербер станет Даниэль Коллинс из США, занимающая 35-е место в мировом рейтинге.

Напомним, Кербер побеждала на Australian Open в 2016 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/16 финала

Анжелик Кербер (Германия, 2) – Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – 6:1, 6:0