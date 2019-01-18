Кербер отдала Биррелл лишь один гейм и вышла в четвертый круг Australian Open - Советский спорт
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Теннис18 января 2019 16:10Автор: Липкин Антон

Кербер отдала Биррелл лишь один гейм и вышла в четвертый круг Australian Open

Следующей соперницей немки станет Коллинс.

Вторая ракетка мира Анжелик Кербер одержала третью победу на первом в году турнире серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В 1/16 финала 31-летняя немецкая теннисистка за 58 минут нанесла поражение Кимберли Биррелл из Австралии, отдав сопернице лишь один гейм (6:1, 6:0).

Следующей соперницей Кербер станет Даниэль Коллинс из США, занимающая 35-е место в мировом рейтинге.

Напомним, Кербер побеждала на Australian Open в 2016 году.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема» Australian Open
Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1/16 финала

Анжелик Кербер (Германия, 2) – Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – 6:1, 6:0

#wta#australian open#кербер анжелик#биррелл кимберли
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