Коллинс разгромила Кербер и может сыграть с Павлюченковой в ¼ финала Australian Open

Теннис 20 января 2019 08:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На Открытом чемпионате Австралии продолжается женский турнир.

В 1/8 финала турнира американская теннисистка Даниэль Коллинс разгромила немку Анжелик Кербер – 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут.

На счету 35-й ракетки мира две подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи. У Кербер, занимающей второе место в рейтинге, пять двойных ошибок и один брейк из двух.

В четвертьфинале Australian Open Коллинс сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия).