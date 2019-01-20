Коллинс разгромила Кербер и может сыграть с Павлюченковой в ¼ финала Australian Open - Советский спорт
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Теннис20 января 2019 08:23Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Коллинс разгромила Кербер и может сыграть с Павлюченковой в ¼ финала Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии продолжается женский турнир.

В 1/8 финала турнира американская теннисистка Даниэль Коллинс разгромила немку Анжелик Кербер – 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут.

На счету 35-й ракетки мира две подачи навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи. У Кербер, занимающей второе место в рейтинге, пять двойных ошибок и один брейк из двух.

В четвертьфинале Australian Open Коллинс сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

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