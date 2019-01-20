Павлюченкова победила Стивенс и вышла в ¼ финала Australian Open

Теннис 20 января 2019 18:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Ее следующей соперницей станет Коллинс.

44-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова пробилась в ¼ финала первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В четвертом круге за 2 часа 32 минуты 27-летняя российская теннисистка нанесла поражение пятой ракетке мира Слоан Стивенс из США (6:7 (3:7), 6:3, 6:3). Таким образом, Павлюченкова во второй раз за неделю выиграла у соперницы из топ-10. Ранее во втором круге она была сильнее девятого номера мирового рейтинга Кики Бертенс.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» в пятый раз и во второй раз – на Australian Open. Ее следующей соперницей станет Даниэль Коллинс из США. 35-й номер рейтинга неожиданно выбила из борьбы вторую сеяную Анжелик Кербер из Германии (6:0, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 60 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1/8 финала

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Слоан Стивенс (США, 5) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:3