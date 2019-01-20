Анастасия Павлюченкова: Видела, как зрители зевали по ходу матча

Теннис 20 января 2019 19:02 Источник: Australian Open Автор: Липкин Антон

В последней игре дня российская теннисистка победила Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open.

44-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над Слоан Стивенс из США (6:7 (3:7), 6:3, 6:3) в 1/8 финала первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

Матч начался в 12-м часу ночи по местному времени и продолжался 2 часа 32 минуты.

«Я видела, как некоторые зрители зевали по ходу матча, – приводит слова 27-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Я очень ценю то, что люди остались так поздно на трибунах, чтобы посмотреть нашу игру.

Я всегда стараюсь играть агрессивно. Слоан – отличный игрок, она супербоец, очень здорово двигается, так что мне нужно было показывать агрессивный теннис».

Напомним, Павлюченкова в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и во второй раз – на Australian Open. Ее следующей соперницей станет 35-я ракетка мира Даниэль Коллинс из США.