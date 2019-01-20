Андрей Чесноков: Пройдя Стивенс Павлюченкова должна обыгрывать Коллинс

Теннис 20 января 2019 22:53 Источник: Телеканал «360°»

Следующей соперницей россиянки станет 35-я ракетка мира Даниэль Коллинс из США.

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков – о выходе российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал Australian Open.

В четвертом круге за 2 часа 32 минуты 27-летняя российская теннисистка нанесла поражение пятой ракетке мира Слоан Стивенс из США (6:7 (3:7), 6:3, 6:3).

– Для меня сюрприз, что Павлюченкова обыграла Стивенс. На самом деле американка такой игрок, который заранее знает куда будет играть соперник.

Пройдя Стивенс она должна обыгрывать Коллинс. Не вижу каких-то преград, чтобы она не смогла пройти Коллинс. Павлюченкова такая теннисистка, что когда попадает в корт, то ей все удается, если нет, то не выходит из такого состояния.

А сейчас она в хорошей форме, может играть закрытыми глазами и попадать в нужную точку всегда. В этом поединке, кто первый возьмет инициативу в свои руки, тот и выиграет, – приводит слова Чеснокова телеканал «360».