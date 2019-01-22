Павлюченкова проиграла Коллинс в четвертьфинале Australian Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис22 января 2019 10:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Павлюченкова проиграла Коллинс в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова покинула Открытый чемпионат Австралии.

В четвертьфинале Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинс со счетом 6:2, 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут

Россиянка, занимающая 44 место в рейтинге WTA, совершила шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. 35-я ракетка мира из Америки шесть раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейков из 15.

В полуфинале Australian Open Коллинс сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия).

#павлюченкова анастасия#коллинс даниэль#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта