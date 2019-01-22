Павлюченкова проиграла Коллинс в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова покинула Открытый чемпионат Австралии.
В четвертьфинале Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинс со счетом 6:2, 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут
Россиянка, занимающая 44 место в рейтинге WTA, совершила шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. 35-я ракетка мира из Америки шесть раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейков из 15.
В полуфинале Australian Open Коллинс сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия).