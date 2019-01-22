Андрей Чесноков: Павлюченкова полностью провалила начало третьего сета с Коллинс - Советский спорт
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Теннис22 января 2019 11:21Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Андрей Чесноков: Павлюченкова полностью провалила начало третьего сета с Коллинс

Российский тренер Андрей Чесноков прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open.

Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинс (6:2, 5:7, 1:6) и выбыла с Открытого чемпионата Австралии.

«Решающий момент матча был при счете 6:5, потому что они играли длинный гейм минут 15, после этого она полностью провалила начало третьего сета. Коллинз — очень хороший игрок, у нее прекрасная подача, не только первая, но и вторая. Также у нее отличный удар слева. Она играет как в пинг-понге, соперники просто не успевают. При счете 6:5 Настя просто села, и провалилась в третьем сете. Надо играть в один удар и все попадать.

Я еще не ожидал, что до этого Павлюченкова обыграет Стивенс. Когда она проиграла первый сет, кто бы мог подумать, что дальше Настя выиграет?», - цитирует Чеснокова Sport24.ru.

В полуфинале Australian Open Коллинс сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия).

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