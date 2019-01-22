Даниэль Коллинс: Я получила огромное удовольствие от матча с Павлюченковой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Теннис22 января 2019 12:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Даниэль Коллинс: Я получила огромное удовольствие от матча с Павлюченковой

Американская теннисистка Даниэль Коллинс впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

В ¼ финала Australian Open 35-я ракетка мира обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 2:6, 7:5, 6:1.

«Я впервые играла на арене Рода Лэйвера, до этого я здесь даже не тренировалась. Я получила огромное удовольствие от игры. Благодаря австралийским болельщикам я чувствовала себя как дома», - приводит слова Коллинс пресс-служба турнира.

В полуфинале Australian Open Коллинс сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия).

#павлюченкова анастасия#коллинс даниэль#australian open#wta
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта