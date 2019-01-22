Даниэль Коллинс: Я получила огромное удовольствие от матча с Павлюченковой

Теннис 22 января 2019 12:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Американская теннисистка Даниэль Коллинс впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».

В ¼ финала Australian Open 35-я ракетка мира обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 2:6, 7:5, 6:1.

«Я впервые играла на арене Рода Лэйвера, до этого я здесь даже не тренировалась. Я получила огромное удовольствие от игры. Благодаря австралийским болельщикам я чувствовала себя как дома», - приводит слова Коллинс пресс-служба турнира.

В полуфинале Australian Open Коллинс сыграет с победителем матча Петра Квитова (Чехия) – Эшли Барти (Австралия).