Стал известен состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса

Теннис 22 января 2019 14:25 Источник: Федерация тенниса России (ФТР) Автор: Сметанникова Дарья

Федерация тенниса России направила в ITF официальную заявку с составом мужской сборной России для участия в играх квалификационного раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

В состав сборной России включены Карен Хачанов (11-й номер рейтинге ATP), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.

Первый матч сборная России проведет против команды Швейцарии.

Напомним, места в финале Кубка Дэвиса себе обеспечили четыре сборные: Хорватии, Франции, Испании и США. В финал также попали Аргентина и Великобритания, получившие «уайлд-кард».