Стал известен состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса

Федерация тенниса России направила в ITF официальную заявку с составом мужской сборной России для участия в играх квалификационного раунда командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
В состав сборной России включены Карен Хачанов (11-й номер рейтинге ATP), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.
Первый матч сборная России проведет против команды Швейцарии.
Напомним, места в финале Кубка Дэвиса себе обеспечили четыре сборные: Хорватии, Франции, Испании и США. В финал также попали Аргентина и Великобритания, получившие «уайлд-кард».