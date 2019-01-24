Даниэль Коллинс: Даже не играя в свой лучший теннис, могу добиваться успеха

Теннис 24 января 2019 11:58 Источник: Australian Open Автор: Сметанникова Дарья

Американская теннисистка Даниэль Коллинс прокомментировала свое поражение в полуфинале Australian Open от чешки Петры Квитовой (6:7 (2:7), 0:6).

«Не думаю, что кто-то рискнул бы поставить деньги на мой далёкий проход по сетке этого турнира. Конечно, я была андердогом и хорошо справилась с этим статусом. Я боролась изо всех сил. Я найду немало позитивных моментов в своём выступлении в Мельбурне. Это был невероятный прорыв. Хотелось бы, чтобы сценарий полуфинала для меня был другим, но я и так могу гордиться собой.

В целом все было здорово. Я впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлем», впервые сыграла в основной сетке в Австралии. Я показала, что при любых обстоятельствах могу бороться и показывать лучшую игру в важных моментах. Я поняла, что даже не играя в свой лучший теннис, могу добиваться успеха. Многое можно сказать. Пожалуй, я могу написать книгу после этого турнира», - приводит слова Коллинс пресс-служба турнира.

В финале Открытого чемпионата Австралии сыграют Петра Квитова (Чехия) и Наоми Осака (Япония).