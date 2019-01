Рафаэль Надаль: На Australian Open испытал настоящее вдохновение

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль оценил свое выступление на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

32-летний испанец, сыгравший впервые после US Open, дошел до финала, где проиграл лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу (3:6, 2:6, 3:6).

«Первое, что я должен сказать, – это поздравить Новака и его команду, – заявил Надаль в своей речи на корте. – Он показал впечатляющий уровень тенниса.

Это были очень эмоциональные две недели, хотя сегодня оказался не лучший день для меня. Кое-кто играл намного лучше. Но это были очень важные две недели для меня.

В прошлом году мне пришлось пройти через непростые моменты. В начале сезона я выступал на девяти турнирах, на двух из них мне приходилось сниматься, в том числе и на Australian Open. А после US Open и до первого раунда здесь у меня не было возможности проводить матчи на профессиональном уровне. И несмотря на то, что сегодня был не мой день, для меня очень важно после травмы оказаться там, где я сейчас нахожусь.

Я считаю, что провел две хорошие теннисные недели, испытал настоящее вдохновение. Могу сказать только одно – буду продолжать бороться, выкладываться, чтобы стать лучше и иметь больше шансов победить в будущем».

"I only can say one thing: I'm going to keep fighting hard, I'm going to keep working hard to be a better player."@RafaelNadal is an inspiration 🙏#AusOpen pic.twitter.com/mABAoVAWYk