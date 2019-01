Новак Джокович: Нереально, что мы с Надалем продолжаем бороться за самые престижные титулы

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в финале турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

31-летний серб в трех сетах нанес поражение испанцу Рафаэлю Надалю (6:3, 6:2, 6:3) и завоевал свой седьмой титул на Australian Open и 15-й за карьеру на турнирах «Большого шлема».

«Ровно 12 месяцев назад у меня была операция, – сказал Джокович в своей победной речи на корте. – А теперь я стою здесь перед вами после победы в третьем из четырех турниров «Большого шлема». Это потрясающе, у меня нет слов.

Это был один из лучших, если не лучший мой матч в финалах турниров «Большого шлема». Играть с Надалем – это вызов для тебя в плане выхода на новый уровень. Он мой самый главный соперник. Мы провели 56 или 57 матчей. Нереально, что мы продолжаем играть на таком уровне и боремся за самые престижные титулы в нашем виде спорта. Это был удивительный вечер».

